BTS por fin estrenó el nuevo disco BE. Lo sabemos, si eres parte de ARMY, seguro tú también tenías marcado en el calendario el viernes 20 de noviembre. Lo mejor del asunto es que nuestra espera rindió fruto ya que los chicos también estrenaron un nuevo video para “Life Goes On“.

La canción y su nuevo video llegan justo cuando no hay una fecha definida para el fin de la pandemia. Es por este motivo que BTS lanzó la motivacional “Life Goes On“. En esta canción escucharás hip hop alegre que seguro te arrancará una sonrisa.

Obvio, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook también usan cubrebocas y nos demuestran que uno puede pasarla bien en casa. También podemos ver escenas de paseos en coche y es que claro, salir a dar una vuelta en carro se ha convertido en uno de nuestros pasatiempos durante estos tiempos.

El nuevo video de “Life Goes On” obtuvo más de 22 millones de vistas a las pocas horas de haberse estrenado. Lo cual no es nada sorprendente cuando hablamos de la banda de Kpop más grande de todos los tiempos.

BE es el nombre del nuevo disco de los surcoreanos en el que podrás encontrar las increíbles “Fly To My Room”, “Blue & Grey”, “Skit” y “Dynamite”. Sin duda este será un fin de semana para aprendernos las canciones de este disco.

Fotos vía Instagram.