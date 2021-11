BRUX es una de las artistas australianas más relevantes de los últimos años y acaba de lanzar nueva música; “Take” (Deadbeats / The Orchard Music), pieza que tiene como invitada especial a Kimbra, cantante que saltó a la fama en 2011 gracias a su colaboración en el tema “Somebody that I used to know”, de Gotye.

TXT:: Joel Rodríguez

Pues “Take” es completamente lo opuesto a aquella canción de verano que se versionó hasta en la serie Glee. Desmenucemos. El track es una de esas piezas que enfatiza el estilo de producción de la propia BRUX; desarrolla una buena dosis de beats bailables, sin caer en lo obvio. La artista se dio a la tarea de montar perfectamente un par de diálogos entre el pasado y el futuro, todo gracias a la inclusión de los distintos lenguajes de los sintetizadores.

Al mismo tiempo, la cantante logra salirse con la suya, culminando con la inclusión de la tenue y experimentada voz de Kimbra. Mención aparte para el video del tema, el cual mezcla ciencia ficción con realidad virtual, con la ayuda de una serie de extravagantes personajes que podrían haber salido de la mente de John Waters o David Lynch. El producto fue dirigido y animado por Thomas Harrington Rawle, Cathal Mckeon y la propia BRUX.

Otro aspecto interesante del track y el video es que ambas artistas se han esforzado por hacer visible el poder de la fuerza femenina en una industria mayoritariamente acaparada por hombres. De modo que si lo que buscan moverse con una melodía catchy en la cabeza, acá está la opción: