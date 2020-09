El mundo del soul está de luto ya que el ex frontman de The Temptations, Bruce Williamson, ha fallecido a los 49 años a causa de COVID-19, según reportó TMZ.

De acuerdo a los informes, Bruce Williamson murió el pasado domingo (6 de septiembre) en su casa en Las Vegas. Y posteriormente la noticia fue confirmada por su hijo a través de un post en redes sociales en el que, junto con una foto del legendario músico, escribió:

No hay palabras en el mundo que puedan expresar como me siento en este momento. Te amo papá, gracias por ser genial, gracias por ser amoroso, gracias por ser quien eras. Le rezo a Dios y pronto nos volveremos a encontrar.

Bruce Williamson fue uno de los miembros de la banda de soul, The Temptations. Estuvo con ellos desde 2006 hasta 2015, formando parte de algunos de los más grandes momentos que tuvo el grupo, incluyendo cuando el presidente George W. Bush los invitó a tocar a la Casa Blanca como parte de la celebración del Black History Month en febrero de 2008.

Al igual que Williamson participó en los mejores hits de The Temptations, entre ellos “My Girl”, “The Way You Do The Things You Do” y “Get Ready”. Siendo incluso el cantante principal en los álbumes Back To The Front y Still Here.

Créditos foto de portada: Marc Broussely/ Redferns.