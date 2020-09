Bruce Springsteen regresará este año para presentarnos un nuevo material discográfico junto con The E Street Band, el cual será titulado Letter To You. La noticia la confirmó hoy (10 de septiembre) en redes sociales.

Junto con el anuncio, The Boss también compartió los detalles completos del álbum, el cual se tiene programado vea luz el próximo 23 de octubre. Siendo éste el primero que lanza con The E Street Band desde 2014 que estrenó High Hopes.

Según comento Bruce Springsteen, éste nuevo disco fue grabado en su estudio en casa en Nueva Jersey, Estados Unidos, y reveló que fue una de las mejores experiencias de grabación que ha tenido. Y a través de un comunicado comentó:

Amo la naturaleza emocional de ‘Letter To You’. Y me encanta el sonido de la E Street Band tocando completamente en vivo en el estudio, de una forma en la que nunca antes lo habíamos hecho y sin sobre grabaciones. Hicimos el álbum en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido.

Letter To You fue producido por Bruce Springsteen y Ron Aniello. E incluirá nuevas grabaciones de tres canciones, extracciones de algunos de los álbumes de The Boss en la época de los setenta: “Janey Needs A Shooter”, “If I Was The Priest” y “Song For Orphans”.

Por el momento ya puedes escuchar el tema que le da nombre al álbum. Y ya puedes pre-ordenar Letter To You dando click aquí.

Tracklist Letter To You:

1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams

Créditos foto de portada: Danny Clinch.