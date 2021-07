Bruce Springsteen, también conocido como The Boss, ha curado una playlist con algunas de las mas grandes joyas que nos ha dado el rock.

Según señaló el sitio de fans Backstreets, durante un reciente episodio de su programa de radio From my home to yours, el legendario músico compartió una lista de clásicos del rock, perfectos para escuchar mientras disfrutas de una buena cerveza.

Entre las bandas que Bruce Springsteen incluyó en su playlist están The Swingin’ Medallions, The Trashmen, Flamin’ Groovies, Fleshtones y The Romantics. Incluso, también figuran algunas canciones que el cantante ha covereado en sus shows en vivo como “Little latin lupe lu” de The Righteous Brothers.

En fin, te dejamos a continuación la lista completa de canciones. Después de todo, nadie mejor que Bruce Springsteen para recomendarnos buena música.

1. The Swingin’ Medallions – “Double Shot (Of My Baby’s 2. Love)”

3. The Trashmen – “Surfin’ Bird”

4. Question Mark & the Mysterians – “96 Tears”

5. The Premiers – “Farmer John”

6. Sam the Sham & The Pharaohs – “Wooly Bully”

7. Flamin’ Groovies – “Money”

8. Fleshtones – “Ride Your Pony”

9. The Dovells – “You Can’t Sit Down”

10. Cannibal & The Headhunters – “Land of 1000 Dances”

11. Righteous Brothers – “Little Latin Lupe Lu”

12. The Romantics – “What I Like About You”

13. Scooter Lee – “Shama Lama Ding Dong”

14. The Kingsmen – “Louie Louie”

Foto de portada tomada del Facebook del artista.