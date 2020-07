Bruce Springsteen, también conocido como The Boss, llegará a la estación Radio 2 y a BBC Sounds presentando su famoso show de radio Bruce Springsteen: From My Home To Yours.

Este programa originalmente sólo se transmitía en los Estados Unidos a través de SiriusXM E Street Radio. Y en él, Springsteen presenta desde su casa en Nueva Jersey una selección de discos tomados directamente de su colección personal mientras comparte un poco de sus pensamientos respecto a los tiempos actuales.

Sin duda es un programa que merece tener más difusión y audiencia. Es por eso que Radio 2 ha decidido comenzar a transmitirlo a partir de la madrugada del 25 de julio, además de que también se podrá escuchar a través de la plataforma de BBC Sounds.

Y de acuerdo con un comunicado emitido por la estación de radio, en el primer episodio Bruce estará seleccionando canciones de Morrissey, Roy Orbison, Don Henley, Lucinda Williams, Bob Dylan Wyclef Jean, entre otros.

Mientras que Helen Thomas, la encargada del contenido de Radio 2, dijo que estaban encantados de tener la oportunidad de presentar Bruce Springsteen: From My Home To Yours en la estación y en BBC Sounds.

Hace unas semanas Bruce Springsteen a través de su show le rindió un poderoso tributo a George Floyd, el hombre afroamericano asesinado por la policía de Minneapolis. Este lo inició reproduciendo su canción American Skin (41 Shots), la cual escribió en respuesta al asesinato de Amadou Diallo en 1999.

Y además de dar una gran reflexión sobre la muerte de Floyd y el racismo en Estados Unidos, el legendario músico presentó canciones como This Is America de Childish Gambino, Who Will Survive in America de Kanye West y Murder Most Foul de Bob Dylan.

Créditos foto de portada: Danny Clinch.