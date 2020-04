Brittany Howard acaba de estrenar su sesión para Spotify Singles que, como es costumbre, está formada por dos canciones, una original de la cantante y un cover.

Howard eligió el clásico del funk You and Your Folks, Me and My Folks de Funkadelic y Stay High de su más reciente producción discográfica, Jamie (2019).

Estos temas se dieron a conocer hoy (15 de abril) a través de la plataforma de streaming. La también miembro de Alabama Shakes grabó estas canciones en los estudios East West en Los Angeles a principios de año y son el más reciente estreno de esta serie de Spotify.

You and Your Folks, Me and My Folks fue publicada en 1971 como parte del álbum Maggot Brain de Funkadelic. A pesar de las décadas de distancia, Brittany Howard recupera el tema que suena a temporal en su voz. Sin mencionar que maneja bastante bien el género, ya que su álbum debut se inclina naturalmente hacia este.

Por otro lado, la versión en vivo de Stay High explota sus brillantes arreglos y recupera la calidez de las cuerdas, ahora con una guitarra eléctrica. La voz suena básicamente como en la grabación de estudio, aterciopelada y apasionada.

Aunque Howard no pudo realizar – por ahora – la gira de promoción de su álbum solista, este par de canciones nos reconfortan el corazón para poder esperar con ansias sus presentaciones en vivo.

Acá te lo compartimos: