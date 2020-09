Hace tan sólo unos días, el poderoso track colaborativo entre Bring Me The Horizon y Yungblud arribó junto con un videoclip. Y ahora ambos han regresado para mostrarnos cómo fue que se realizó este audiovisual.

A través del canal de YouTube de Bring Me The Horizon, se compartió el detrás de escenas de la canción titulada “Obey”. Con esto los fans tienen un vistazo aún más profundo a este épico video lleno de visuales futuristas.

El clip comienza con Oliver Sykes, frontman de BMTH, diciendo:

Hoy Dom [Yungblud] y yo, moldearemos nuestras caras para los robots. Debería de ser bastante extraño, nunca antes había hecho esto.

Después se le ve pasar a un estudio con una pantalla verde, mientras que Sykes continúa explicando que el video de “Obey” estuvo inspirado por viejas películas japonesas como Godzilla y Power Rangers. A lo largo del clip se va mostrando este proceso con algunas explicaciones de parte de Oli y Yungblud.

Y en un punto, Yungblud comenta:

Espero que a todos les guste esta canción. Espero que todos encuentren enojo y consuelo, y eso les ayude tanto como a nosotros hacerlo. Porque no tenemos que obedecer. No tenemos que conformarnos con una ideología que se coloca sobre nuestros hombros sólo porque alguien lo dice.

“Obey” formará parte del nuevo material discográfico de Bring Me The Horizon, Post Human. Aún no se han revelado muchos detalles sobre este proyecto, pero ya lanzaron también como adelanto los sencillos “Ludens” y “Parasite Eve”.