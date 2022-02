Bright Eyes anunciaron que durante los próximos meses reeditarán todos sus discos y lanzará nuevas grabaciones con cada uno de ellos.

La agrupación conformada por Conor Oberst, Mike Mogis y Nate Walcot confirmó que le dará una nueva vida a sus nueve materiales discográficos; cada uno vendrá acompañado de un EP que incluirá versiones inéditas de los temas originales y un cover de un artista que encontraron particularmente inspirador en ese momento.

Los lanzamientos comenzarán el próximo 27 de mayo con las reediciones de sus tres primeros álbumes: A collection of songs written and recorded 1995-1997, Letting off the happiness (1998) y Fevers and mirrors (2000). Se espera que los demás álbumes dese publiquen durante el último semestre de 2022.

Respecto a este proyecto, Conor Oberst comentó: “Es una forma significativa de conectarse con el pasado que no se siente totalmente nostálgica y autocomplaciente. Estamos tomando estas canciones y haciéndolas nuevamente interesantes para nosotros. Me gusta eso. Me gusta el reto. me gusta que me obliguen a hacer algo un poco difícil, sólo para ver si podemos”.

Junto con la noticia, Bright Eyes liberaron las nuevas grabaciones de “Falling out of love at this volume”, “Contrast and compare” con Waxahatchee y “Haligh, haligh, a lie, haligh” con la participación especial de Phoebe Bridgers. Todos ya los puedes encontrar en plataformas digitales.

Checa a continuación un teaser sobre los lanzamientos:

Foto de portada tomada del Facebook de Bright Eyes.