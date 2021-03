Tercera visita de Loraine James a Café Marvin. La londinense es una de las estrellas de la vanguardia electrónica.

Loraine James publicó en octubre un EP, Nothing, con Hyperdub. James dedicó el 31 de diciembre a componer y auto editar una joyita de IDM. Tres tracks de sensibilidad extrema.

Ahora por fin llega el nuevo álbum de James con Hyperdub de nuevo desde que públicó el album For you and I en 2019.

Titulado Reflection va a ser lanzado a principios de junio.

Producido en el verano de 2020, Reflection “es una expresión turbulenta del espacio interior, presentada con una honestidad inquebrantable, que ofrece una empatía gentil y una esperanza agridulce” dicen desde la disquera británica.

Ahora podemos disfrutar el single de adelanto, Simple Stuff, un track de breaks experimental que discurren bajo una capa de spoken word.