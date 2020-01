Luego de ser reconocido con el premio Maltin Modern Master en la edición 35 del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Brad Pitt participó en un evento llamado In Conversation con Leonard Maltin donde reveló que pudo formar parte de la saga de Matrix pero lo rechazó.

El actor de Once Upon A time In Hollywood (2019) fue cuestionado a cerca de qué papeles recordaba haber dejado pasar y, aunque se mostró renuente a responder, mencionó sólo uno el cuál, según sus palabras nunca sintió que fuera para él. Brad Pitt dijo que fue llamado para la primera película de la franquicia de Matrix, sin embargo la rechazó.

“Tomé la pastilla roja”, refiriéndose a su elección de pasar de largo la propuesta.

Aunque no aclaró si el papel que le ofrecieron fue el de Neo, se entiende que pudo haber sido este ya que no le ofrecieron una segunda o tercera película, sino la primera. ¿Crees que hubiera sido un mejor Neo que Keanu Reeves?

También agregó que si hicieran un programa hablando de todas las películas que ha dejado pasar, necesitarían al menos dos noches.

Actualmente se está grabando la cuarta entrega de la saga de Matrix con los actores originales. Se espera que se estrene el 21 de mayo, el mismo día que John Wick 4. La película la dirige Lana Wachowski.

Por otro lado, Once Upon A Time In Hollywood tiene 10 nominaciones en los premios Oscar, entre ellos Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt. En esta misma categoría, Pitt obtuvo el galardón pero en los Globos de Oro.