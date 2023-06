Esto es lo que se sabe de la nueva película de Brad Pitt sobre la F1

Brad Pitt regresará a las salas de cine con un largometraje sobre la Fórmula 1 que estará bajo la dirección de Joseph Kolinski y el campeón de dicha competición de automovilismo Lewis Hamilton. Según se reveló, la trama seguirá los pasos de un ex piloto de la F1 que decide volver a la pista después de una larga ausencia.

Además de Brad Pitt, tiempo atrás se habían confirmado las actuaciones de Kerry Condon y Damson Idris. Mientras que el día de hoy se anunció que Tobias Menzies, quien se ha dado a conocer por su participación en Game of thrones, The crown y You hurt my feelings, se ha unido oficialmente al elenco de este nuevo proyecto.

La película, que al parecer aun no cuenta con un título, será distribuida por Apple TV, con una producción supervisada por Jerry Bruckheimer y la compañía de Brad Pitt, Plan B Entertainment. La noticia fue compartida durante el Gran Premio, asegurando que su rodaje iniciará este verano, sin embargo, no se mencionó nada sobre su fecha de lanzamiento.

Este será uno de los primeros proyectos que Kosinski realizará después de Top gun: Maverick. Esperamos pronto tener más detalles al respecto.