Una de las mejores noticias que hemos recibido en lo que va de 2023 es la llegada del disco debut de boygenius, la súper banda integrada por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus. Si bien el LP titulado the record se estrenará hasta finales de mes, el día de hoy el trío compartió “Not strong enough” como una pequeña pista de lo que podemos esperar.

Según dijo la banda en un comunicado, “Not strong enough” trata sobre “experimentar paradójicamente el odio hacia uno mismo mientras se tiene un complejo de Dios”. La melodía sigue completamente la línea de sus singles anteriores, “Emily I’m sorry”, “$20” y “True blue”, aunque destaca por sus delicados rasgueos de guitarra al estilo californiano que ha sido liderado por grupos como Bleached y Best Coast.

boygenius acompañó el estreno de esta canción con un videoclip dirigido por ellas mismas en el que aparecen pasando buenos momentos juntas. En sí, el audiovisual es una íntima mirada a la amistad que hay entre Phoebe, Julien y Dacus.

the record de boygenius se estrenará el próximo 31 de marzo. Pero por ahora, échale un vistazo a “Not strong enough”: