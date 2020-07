El día de mañana Bandcamp nuevamente estará renunciando a su tarifa para que los músicos puedan obtener todas las ganancias de sus ventas. Y boygenius aprovechará la oportunidad para lanzar tres demos nunca antes escuchados.

La banda integrada por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker pondrá a la venta nuevas versiones de Bit The Hand, Me & My Dog y Stay Down, canciones que formaron parte de su EP homónimo lanzado en 2018.

Los tres demos fueron realizados en junio de hace dos años, justo un día antes de que entraran al estudio a grabar el EP. Estos estarán disponibles únicamente durante 24 horas a través de la cuenta de Bandcamp de boygenius.

Además de que el trío decidió que todas las ganancias obtenidas serán donadas a tres diferentes fundaciones, cada una escogida por cada integrante: Baker eligió OUTMemphis, Bridgers seleccionó Downtown Women’s Center y Dacus donará a Mutual Aid Disaster Relief Richmond.

En 2018 boygenius hizo un impresionante debut con un EP de seis canciones y dieron un gran tour. Sin embargo, desde entonces cada una continuó con sus respectivos caminos.

La última vez que hicieron aparición como grupo fue para la canción Roses/Lotus/Violet/Iris del álbum solista Petals For Armor de Hayley Williams.

Igual no dejes de escuchar su EP que sin duda fue uno de los tesoros que nos dejó el 2018.

Créditos foto de portada: Kristy Benjamin.