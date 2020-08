El cantautor Pablo Muñoz, mejor conocido como Boy Pablo, está por lanzar su disco debut titulado Wachito Rico. Y como un nuevo adelanto, el músico ha compartido el sencillo “Rest Up”.

La canción viene con más de ese bedroom pop acompañado de un nostálgico lo-fi. Mientras que en los lyrics, Boy Pablo habla de todos esos demonios que lo atormentan y no le dejan disfrutar de las cosas buenas que tiene, añorando un descanso y su paz.

Escúchala a continuación:

Además de “Rest Up”, previamente el joven músico ya nos había compartido también los sencillos “i just wanna go home” y “hey girl”. Todas ya las puedes encontrar en cualquiera de las plataformas digitales.

Wachito Rico, el nuevo material discográfico de Boy Pablo, se tiene programado que vea luz el próximo 23 de octubre a través de 777 Music. Y ya puedes pre-ordenarlo en su formato digital, en un vinyl especial de color morado o en CD dando click aquí.

Además de que también se puso ya a la venta en el sitio web de Urban Outfitters un vinyl edición limitada.

Tracklist Wachito Rico:

1. hope she loves me back

2. hey girl

3. leave me alone!

4. honey

5. rest up

6. te vas // don’t go

7. aleluya

8. come home

9. mustache

10. vamos a la playa

11. wachito rico

12. nowadays

13. i <3 u

Foto de portada tomada del Instagram del artista.