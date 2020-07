Bono y The Edge se reunieron para realizar una increíble interpretación en acústico del clásico de Led Zeppelin, Stairway To Heaven. Pero más que por entretenimiento, lo hicieron por una buena causa.

Resulta que el cover que los dos integrantes de U2 realizaron fue con el fin de sumarse a la campaña Songs From Empty Rooms, la cual tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a los trabajadores de la industria musical inglesa, quienes se han visto afectados debido a la crisis por la pandemia.

A pesar de esto, su interpretación de Stairway To Heaven fue principalmente dedicada al equipo de tour de U2. E incluso, antes de comenzar, Bono bromea diciendo que ellos preferirían trabajar para Led Zeppelin que para los intérpretes de With Or Without You.

Y continúa diciendo:

Hay un aspecto molesto de un crew irlandés que hay que decir. A donde quiera que vayas en el mundo, cualquiera que sea el recinto en donde tocarás, ya sea en el Olympia, o la 3 Arena, o Madison Square Garden, entras al lugar y siempre hay un gran momento en el que escucharas ‘Stairway To Heaven’. Estos profesionales creen que tocan la canción mejor que la banda. Y ¿sabes? puede que sea verdad.

Te dejamos a continuación el video de Bono y The Edge tocando Stairway To Heaven de Led Zeppelin:

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.