¡La espera terminó! El festival Bonnaroo, uno de los festivales más eclécticos de la actualidad, ha revelado el cartel para su edición de 2020 con más de 100 artistas incluyendo viejos favoritos, nuevos talentos y algunas sorpresas más.

Entre los artistas que encabezan el evento está la icónica banda de metal Tool, la banda de pop psicodélico Tame Impala y la rapera, Lizzo.

Otros nombres importantes dentro del cartel son Lana Del Rey, Vampire Weekend, Flume, Miley Cyrus, The 1975, Run the Jewels, Young Thug, Megan Thee Stallion, Brittany Howard, DaBaby, Jason Isbell, Tenacious D, King Gizzard & the Lizard Wizard, Cuco y Makaya McCraven. Conócelos a todos a continuación:

Como es costumbre, el festival durará 4 días y se realizará del 11 al 14 de junio en Manchester, Tennessee.

Los boletos estarán a la venta a partir del próximo jueves 9 de enero a través del sitio oficial del evento. Estos son los precios:

319 US$ – General

549 US$ – General Plus

925 US$ – VIP

3275 US$ – Platinum

El festival también ofrece paquetes de boletos con hospedaje, camping, transporte y estacionamiento. Consulta estos detalles aquí.

Si aún no has pensado cómo pasar este verano, te compartimos el recap de la edición anterior.