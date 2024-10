Bon Iver regresa al pasado para encaminarse al futuro con “S P E Y S I D E”

Justin Vernon se instaló en una distante cabaña para escribirle un disco a un amor fallido y así tratar de exorcizar al dolor; de aquel encierro surgió For Emma, Forever Ago (2008) un álbum de canciones austeras -casi desnudas- que encaminó a Bon Iver -como decidió nombrarse- hasta lo más alto del indie folk.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Con el tiempo y el éxito, probó con el acompañamiento en directo de un grupo grande, mientras que en el estudio se declaró fan de la experimentación y el hip-hop, hasta llegar a editar un álbum tan minuciosamente concebido como lo fue i, i (2019).

Desde entonces se ha hecho esperar por material nuevo, hasta que ello terminó con la aparición de una canción nueva a partir de una guitarra acústica, la presencia de una viola y su voz susurrante. La delicada esencia de “S P E Y S I D E” no se hace esperar y abre con un: “I know now that I can’t make Good/ But how I wish I could go back and put me where you stood”.

Una vez más Justin Vernon contó en la parte compositiva con Ryan Olson e invitaron esta vez a BJ Burton, para dejar que Rob Moose se hiciera cargo de la interpretación de la viola, aunque el origen del tema fue más bien en solitario: “El día que la escribí estaba un poco borracho de ron y la envié a varios amigos que habían estado allí aquella noche. Me siento agradecido por tener a quien que enviarle una canción, ¿sabes? Ya no se trata de poner tu mierda en MySpace“.

Es así que Bon Iver se remonta a un sonido que lo identificó en el pasado y que estará presente en SABLE, un Ep que aparecerá, vía Jagjaguwar, el próximo 18 de octubre y que se completará con “Things Behind Things Behind Things” y “Awards Season”.

Mientras tanto “S P E Y S I D E” nos devuelve a la versión más emotiva del artista, quien contó acerca del surgimiento de esta canción: “Cuando escribí esta canción, sentía un montón de culpa, la cual es una importante emoción que sentir. Pero también es una importante emoción para dejar atrás”.

