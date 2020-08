Bon Iver ahora sí se lució con todos los artistas que enlistó en su nueva canción. Y es que entre los nombres que aparecen se encuentra Bruce Springsteen, Jenny Lewis, Jenn Wasner de Wye Oak y Elsa Jensen.

Este nuevo sencillo anti-capitalista fue nombrado Ate Up All Their Cake (AUATC) y con él buscan animar a sus fans a donar a distintas organizaciones que abordan temas importantes como el cambio climático y el empoderamiento femenino. Algunas de las que se incluyeron son 350.org, Equal Justice Initiative, NIVA, Red Letter Grante, entre otras.

Y acerca de esto, Bon Iver comentó en su Twitter:

We're calling attention to the fight against capitalism & our collective participation in its institutions. Bon Iver acknowledges our position w/in & use of capitalistic practices. We recognize our privilege and commit to using our platform to challenge capitalism everywhere. pic.twitter.com/570BlcRnwV

— Bon Iver (@boniver) August 5, 2020