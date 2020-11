Bombay Bicycle Club anunció que próximamente estrenarán un nuevo álbum en vivo, el cual ha sido titulado I Had The Blues But I Shook Them Loose – Live At Brixton.

Este disco fue grabado durante su show sold out en la O2 Academy de Brixton el 8 de noviembre de 2019. Y de hecho, ese concierto fue uno de los que realizaron para celebrar el décimo aniversario de su álbum debut.

La gran noticia, Bombay Bicycle Club la dio a través de sus redes sociales, en donde escribieron: “Hoy pero del año pasado, en los buenos viejos tiempos cuando la música en vivo era posible, tocamos varios shows en Reino Unido para celebrar el décimo aniversario de nuestro álbum debut, I Had The Blues But I Shook Them Loose.”

“Ese tour finalizó un vienes por la noche en la O2 Academy en Londres y tomamos la decisión de grabar el show esa noche”, comentaron.

Y agregaron: “De cualquier forma, esta fue una noche particularmente especial para nosotros, de verdad un show que todos recordaremos para siempre, especialmente considerando lo que ha sucedido desde entonces, estamos agradecidos de tener un recuerdo como este para que todos continuemos hasta que la música en vivo pueda reanudarse.”

El nuevo disco en vivo de Bombay Bicycle Club se tiene programado vea luz el próximo 11 de diciembre a través de Mmm… Records y Caroline International. Este estará disponible en formato digital, CD, vinyl y un doble LP que incluirá el álbum original y el en vivo.

Además de que también anunciaron que lanzarán merch oficial del disco para celebrar su lanzamiento. Todo ya se encuentra disponible a pre-orden dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.