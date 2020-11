Bolishe One está de vuelta con un nuevo disco. El saltillense ha logrado componer y colaborar con otros artistas para traernos COTIDIANO, un material versátil y romántico que salió al mundo el 19 de Octubre. Por motivo del lanzamiento, platicamos con él, enfocándonos en cada una de las rolas para lograr adentrarnos en su mundo.

TXT:: Daniela Elbahara

DE: “Naah”…

¿A quién le dedican esta canción? Es una buena introducción para presentar el disco, pero es un poco un rant…

BO: Naah no es un disstrack, es más bien la presentación de todo lo que se verá por delante. Yo escribí esta canción para ver toda la hipocresía que existe en la escena urbana en México, peleándose por ser más uno que otro, apoyándose públicamente y apuñalandose tras bambalinas. Nadie descubrió el hilo negro de nada, nadie es pionero en nada. Al final la canción cierra con ‘’La vida simple tiene un chiste y también que contar’’ porque no es necesario mentir sobre kilos, armas, lujos y demás a veces lo que tienes enfrente es suficiente para crear.

DE: “Seguir”…

Con tintes de house dancey, relata un breakup que estuvo bastante tranqui, en el cual ves la vida con optimismo.. ¿Cuál es la diferencia de esta rola y las que hacías en el disco de Bolishe One anterior?

BO: “Seguir” es la finalización de una saga que involuntariamente planee, y el orden es ‘’Quítate la ropa’’ de mi primer álbum, después ‘’Imagínalo’’ del segundo y para finalizar está ‘’Seguir’’. Esta canción es terapia para mí, aprender a soltar los viejos amores para poder vivir nuevos. La diferencia ahora es que ya soy mayor y aprendí que querer no es poseer y que la persona que tanto quise una vez también puede ser mi amiga.

DE: “Rolling” …

Se me hace muy buena combinación esta que haces con Dardd. Ese hiphop, con este funk, enalteces el ser tú mismo! felicidades! Es como un himno. Hablando de la lírica dices “Con altibajos, fui la oveja negra hasta que llegué aquí” a qué te refieres con haber sido la oveja negra?

BO: Vengo de una familia muy tradicional y con costumbres muy norteñas. Siempre fui el wey mas extrovertido de todos, me gustaban otras cosas. Creo que a mí y a mis hermanos nos gustaba siempre lo diferente, pero con el paso de los años ellos cayeron en lo mismo. Al principio a mi madre le daba preocupación verme todo el día en la computadora, como andaba con los panas organizando eventos, como iba de un lado a otro sin que nada me detuviera, no estudiaba, ni hacia mi vida según ellos, pero yo me la pasaba escribiendo, grabando, cultivándome y metiéndome cada vez más.

Conforme empecé a ganar dinero y reconocimiento, mi familia se dio cuenta que no estaba tan loquito como pensaban. Obviamente fue difícil no tener recursos y seguir creando. Había días donde me agüitaba por no tener el equipo necesario para hacer las cosas, no tener suport de nadie, ser un loquito en una ciudad donde el rap tradicional era señor y amo. Sin embargo, había días donde salía de la ciudad a ver gente que era como yo, en esos días me sentía como un millón de dólares. Por eso la frase ‘’Con altibajos’’.

A pesar de que tengo poco de compadrear con Dardd, se que es una persona bien alivianada y que ha vivido cosas muy similares a mi, ha sufrido y le ha batallado. Cuando terminamos la maqueta nos pusimos en contacto con él y accedió lo cual cual nos puso muy felices.

DE: “Me gustas tú” …

Utilizar palabras altisonantes (me mama, que se jodan, bullshit, me caga, un guey) hace que la canción se sienta más honesta, más contextualizada, sin embargo, ¿Este tipo de lírica en una balada es algo que normalmente no se da, piensas que estás innovando en este género?

BO: Pues no exactamente innovar, más bien quería hablar con la verdad. Como no todo el amor tiene que ser súper poético -o al menos en la música-. Desde el principio quería buscar palabras que chocaran con el amor convencional pero que al mismo tiempo demostraran que esa persona te llena como nadie.

DE: “Tqm, ptm”…

R&B y añoranza… “quisiera haberlo hecho diferente”… creo que es una frase muy utilizada ultimamente, con estos tiempos rápidos y estas relaciones líquidas… 100% identificable. ¿Si te gusta ver tele los domingos o estás tan destrozado y crudo que prefieres conectarla?

BO: Regularmente los domingos post relación no están chidos, se tienen que llenar con algo. A veces si prendo la tele y me pongo a ver Suits. Otras veces hago carne asada con toda mi palomilla. Pero esos domingos de ver tele empiernado valen oro. (no digo que estar con mis amigos no lo valgan jajaja)

DE: “Parte de”…

En esta canción de Bolishe One podría decir que quizá estés usando la ley de la atracción, hablando como si fueras un artista muy exitoso que no puede atender a una chica. “Nena estoy haciendo un mundo para que vivas sin pena” tú en verdad crees que estás trabajando para una chica o para darle el mundo a una chica? O es una creencia general por ser hombre..-?

BO: La verdad siempre me ha gustado vivir bien y la neta trabajar duro no es de las cosas más placenteras del mundo jajaja. Cuando me refiero a darle el mundo es que ella pueda hacer lo que quiera, es un acto de amor donde digo tu no necesitas esta mierda, tu tienes que ser feliz porque te amo, tu cultívate y vive de una mejor manera.

DE: “No debí”…

En esta balada sobre la pérdida del amor, predomina el uso del autotune. Esto me recuerda un poco a Daft Punk, a Pharrell, y a estos tratamientos electrónicos de voz. A diferencia de los trapperz, el uso de este efecto le da un toque diferente, de quién fue la decisión de producir la rola así?

BO: Pues yo tengo años usando autotune no porque lo necesite. Me gusta como suena. No soy el mejor cantante del mundo pero sé lo que hago. La decisión fue mía, siempre experimento mucho con las voces y cuando escuché esta canción con autotune sentía que se interpretaba más el dolor, lo hacía ver imperfectamente perfecto.

DE: “Quiero saber”…

Este tema es muy romántico. Optimista y positivo. Como un cuento de hadas, ese amor que profesas a la chica en cuestión. En realidad quieres una casa, unos hijos y unos perros? ¿Te ves así en un futuro?

BO: La verdad si lo quisiera, pero no estoy obsesionado con ello, creo en las buenas compañías, el amor y todo lo que conlleva tener una familia. Siempre he sido de andar en manada y de la playa que te digo, es toda mi vida y amor aunque ni se nadar jajaja.

DE: “Quisiera quedarte” …

Todos sabemos que nada es para siempre. Me gusta que pienses y que lo cantes como si pudiera ser posible. Estos arreglos son lindos, ¿Cuál es la influencia musical que tiene Bolishe One en esta canción?

BO: En realidad musicalmente Vibes hizo todo ese trabajo, yo solo monté mi letra. Ese era el estilo del antiguo Vibes, cuando hacíamos música más under, nosotros le llamábamos beats type chileno, por Bubaseta y toda esa escena.

DE: “Nunca más”…

Esta es mi canción favorita de todo el disco. Aunque hable sobre la apatía hacia una ex relación, suena súper suave mostrando una actitud de “fluir”. A parte escuchamos la voz de WashiHana… háblame más de este tema.

BO: Este tema es el más viejo del disco, tenía alrededor de 3 años guardado en los documentos de Vibes. Decidimos proponerlo en el álbum. Estábamos buscando quien pudiese encajar en el track y pues yo había hecho una colaboración con Washi que tuvo gran éxito.

Además de que él nos estaba mezclando el disco, un día le envié la propuesta y le agradó entonces pusimos manos a la obra y dio como resultado “Nunca más”. De la creación del ritmo y grabación original no recuerdo mucho, pero lo que sí recuerdo era que también al igual que muchos pensábamos que estábamos cambiando totalmente el panorama.

