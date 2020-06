Tuvieron que pasar ocho años para que pudiéramos tener un nuevo álbum por parte de Bob Dylan. Sin embargo, fue el tiempo justo para que el cantante lograra romper récord como el primero en tener un disco dentro del Top 40 de E.U. por cada década desde los 60.

Así es, en las últimas siete décadas el legendario compositor ha logrado tener al menos un disco de entre los 40 mejores. Rough and Rowdy Ways, lanzado apenas el pasado 19 de junio, fue el que lo coronó después de que debutara en segundo lugar en la tabla de Billboard de los Estados Unidos.

Tan sólo en los 60 el músico logró posicionar ocho discos, 14 en los 70, siete durante los 80, cuatro en los 90, siete en los 2000, nueve en los 2010 y este, tomando en cuenta las cifras y de que hablamos del mismísimo Bob Dylan, podríamos esperar que sea el primero de muchos de esta década.

Además de que según reportó Billboard, Rough and Rowdy Ways debutó con 53,000 unidades equivalentes, su posición más alta dentro de la tabla desde que en 2009 lo hizo con Together Through Life. Mientras que en el Reino Unido sí logró llegar a la primera posición, seguido por el “álbum perdido” de Neil Young, Homegrown.

Rough and Rowdy Days fue el primer álbum con música original que Bob Dylan estrena desde Tempest en 2012. Este fue lanzado en formato CD y vinyl, los cuales aún puedes conseguir dando click aquí. Así como también se encuentra ya disponible a través de todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.