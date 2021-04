Bob Dylan tiene hasta este momentos dos biografías publicadas sobre distintos acontecimientos de su vida hechos por dos distintos escritores, quienes están peleando sobre cual de estas es la mejor.

Howard Sounes escribió Down The highway: the life of bob dylan mientras que Clinton Heylin se encargó de la realización de The double life of bob dylan vol 1 1941-1966: a restless, hungry feeling. Este último habría llamado a Sounes como un escritor que hizo un libro “semianalfabeto”.

Ante estos comentarios Howard no se iba a quedar callado y durante una entrevista con The guardian dijo lo que pensaba: “No es muy educado decirles a otros escritores que son malos escritores, porque tienden a devolvértelo. En respuesta, diría que es un escritor torpe y autoindulgente… Sus libros son todos muy largos y holgados. Se trata de su interpretación de las canciones de Dylan… y es increíblemente aburrido.”

Sounes agregó: “Parece estar muy molesto porque, en 2001, obtuve mucha publicidad porque revelé que Dylan tenía un segundo matrimonio secreto, con una mujer llamada Carolyn Dennis, que fue noticia en todo el mundo y ayudó a hacer el libro un bestseller“.

Después de estos comentarios de parte de Howard Sounes el medio The guardian quiso ponerse en contacto con Clinton Heylin para saber que pensaba ¿y por qué no? echarle más fuego a la situación, pero el escritor se negó a ofrecer algún tipo de entrevista o comentario.

Crédito foto de portada: Instagram Bob Dylan