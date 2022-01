Con poco más de cinco años de carrera en la escena musical de Austin, Texas, Blushing, banda integrada por Michelle Soto (guitarra/voz), Christina Carmona (voz/bajo), Jacob Soto (batería) y Noé Carmona (guitarra), comienza a perfilarse como una promesa gracias a su propuesta y estilo, encaminados al shoegaze, el dream pop y el noise rock.

TXT:: Joel Rodríguez

Las líneas anteriores no se escribieron a la ligera; si bien la carrera de Blushing es relativamente corta, la bendición y aprobación de Miki Berenyi, cantante y guitarrista de Lush, disipa cualquier duda. Prueba de ello es que el cuarteto logró cerrar una colaboración con Berenyi para su nuevo trabajo de estudio: Possesions (Kanine Records, 2022), el cual podrá conseguirse en vinil y disco compacto a partir del 18 de febrero. De hecho, “Blame” (primer sencillo del álbum), track en que se incluye la voz de Miki, se convirtió rápidamente en uno de los más escuchados en plataformas, lo cual resulta curioso para la misma banda, pues la colaboración surgió casi de forma accidental.

“Versionamos ‘Out of control‘, de Lush, lo subimos a Twitter y mencionamos a Miki en la publicación diciendo que nos encantaría colaborar con ella en el futuro, sin esperar mucho. Nos escribió directo, diciendo que contáramos con ella. Con la pandemia nos armamos de valor y le enviamos unas cuantas canciones; escogió ‘Blame‘. Quisimos mandarle botellas de vino y cestos con regalos, pero simplemente no aceptó, fue muy generoso de su parte al decirnos que lo hacía con mucho gusto. Fue súper orgánico, y creo que no habría podido suceder en ningún otro momento que no fuera la pandemia, confiesa Michelle.

Para promocionar Possesions, el combo se ha dado a la tarea de colocar dos sencillos más, “Sour punch” y “The fires”. El primero redime al encanto vocal de actos como Belly y The Breeders (4AD: sonido que de algún modo vive en las notas de Blushing), aderezado -como indican las escrituras- con capas y capas de las clásicas Fender Jaguar y Jazzmaster, tan icónicas dentro del shoegaze.

“¡Es muy cool! Cuando comenzamos a escribirla ya tenía mucha personalidad y creció aún más cuando la llevamos al estudio con Elliott Frazer (productor y líder de Ringo Deathstarr). Tenía esa especie de vibra que le daba un tremendo potencial para ser sencillo. De algún modo captura a la perfección el momento y el espacio que vivimos, especialmente por la pandemia, asegura Carmona sobre “Sour punch”.

Respecto a “The fires”, el sencillo más reciente y antesala del lanzamiento del álbum, fue mezclado por Mark Gardener, guitarrista de la legendaria banda Ride, otro referente innegable en el rock de los años 90 y evidente influencia para los texanos. Su trabajo detrás de la consola complementó de forma magistral la producción dirigida por Elliott Frazer, con quien la banda se ha sentido cómoda y en su mejor elemento, tal como indica Noé:

“Lo más importante sobre él es que hablamos el mismo lenguaje, y en ese punto fue muy fácil hacerle saber lo que queríamos y viceversa. ¡Es un sujeto muy talentoso! Con él tuvimos un periodo de renovación en el que escribimos muchas canciones y en el que casi se convirtió en un quinto miembro. Realmente confiamos en él y honestamente no creo querer trabajar con alguien más”.

Con fechas importantes confirmadas para los próximos meses, incluido SXSW, Blushing se prepara para cumplir uno de sus más grandes sueños de adolescencia, pero en un entorno mucho más profesional: ser telonero de The Ocean Blue, uno de los grupos más importantes del indie o college rock que haya dado Estados Unidos.”¡No puedo esperar por ese momento! Cuando tomaba clases de guitarra hace años (asistí unas cuantas semanas), el profesor nos pidió llevar una canción para tratar de tocarla y llevé ‘Drifting, falling‘. Creo que nunca pude aprendérmela. He sido fan de The Ocean Blue por mucho tiempo, su musicalidad y su sentido de la melodía son grandiosos”, concluye Christina.