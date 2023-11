Blur está por llegar, ¿listos para gritar ¡wuhuuuuu!?

Sí. Hace 24 años que Blur se presentó por vez primera en México. Aunque la banda llevaba bastante tiempo agrandando su número de fans por acá, tuvieron que pasar nueve años desde su debut discográfico para que la hazaña se concretara. Desde entonces, la relación de Damon Albarn y los suyos con los mexicanos ha ido a más día a día, por lo que su próxima presentación en el Corona Capital nos tiene emocionados. Ya queremos escuchar en directo los temas que a continuación enumeramos.

La primera cita de Blur en tierras aztecas tuvo lugar en el Teatro Metropolitan, mientras la banda promocionaba su entonces más reciente álbum, el alucinante 13. De ahí para acá hallamos encuentros con los ingleses lo mismo en Vive Latino que en El Plaza, el Auditorio Nacional o el Palacio de los Deportes, y en ellos ha sido primordial darle espacio a ese macanazo titulado “Song 2”. ¿¡Listos para gritar wuhuuuuuuuu!?

“Girls & boys” es un clásico firmado por Alex, Dave, Graham y Damon. Esos coros con falsetes funcionan de maravilla en cualquier estadio y el pulso del track inevitablemente lleva a agitar los huesos. “Girls & boys” se dio a conocer hace casi treinta años, sin embargo la tonada no ha perdido un gramo de frescura, suena como si hubiese sido grabada ayer. Por cierto, dicen por ahí que a Thom Yorke le fascina este track que acá te dejamos, en directo desde Glastonbury.

Discazo el Parklife, y de la canción homónima ni hablar. Escucharla es como echarse a correr derecho, con la lengua de fuera, como los galgos que engalanan la portada del álbum que la contiene. Importante recordar “Parklife” fue objeto de burla por parte de los hermanos Gallagher (Oasis) en la época en que Blur los de Manchester luchaban por quedarse con la corona del pop británico gracias a los carroñeros medios de comunicación de la isla. Detallazo: la voz de Phil Daniels en esta composición, vaya que nos prende.

Es fabuloso tener a Blur de vuelta con un álbum inédito en este 2023. Apuntemos que el primer sencillo que se desprendió de The ballad of Darren fue “The narcissist”. Temazo ¿eh? Crece conforme uno lo repite, una y otra vez. Con éste queda claro que la banda sigue hallándose en plena forma, como si los años no hubieran pasado. A pesar de lo nueva que es, la canción ya forma parte del club de las imbatibles para los fans, y vamos a cantarla recio muy pronto, buscando el brillo en los ojos de quien esté a nuestro lado.

“Beetlebum” es todo un viaje. Desde su arranque guitarrero hasta ese final panorámico que nos deja dibujando chispas tras los párpados. Viene en el disco amarillo, titulado simplemente Blur, editado en 1997. Se trata de una tonada con dedicación especial a la heroína, la sustancia que por aquellos locos días Damon solía consumir. Un chute de adrenalina significa oírla en los audífonos; hacer lo propio con sus autores enfrente, atacando nuestros oídos, será un goce que no olvidaremos en mucho tiempo. Cada vez falta menos. ¡Frente a Blur nos encontraremos!

