Blumhouse busca escritores de terror para su programa de becas

Si eres un amante del cine de terror, seguro que conoces a Blumhouse, la compañía de producción de Jason Blum que ha creado éxitos de taquilla como Paranormal Activity, Insidious, Get Out, el reboot de Halloween y, más recientemente, la impactante película M3GAN. Durante los últimos 20 años, Blumhouse se ha ganado una merecida reputación por sus películas de terror, y ahora te da la oportunidad de formar parte de su próximo éxito. La compañía ha lanzado la primera ronda de participantes en su programa de becas de escritura de guiones de terror, el Screamwriting Fellowship, en colaboración con K Period Media y el Sundance Institute.

Esta iniciativa busca poner el trabajo de escritores poco representados frente a profesionales establecidos de la televisión y el cine que trabajan en el género. Esta semana, los primeros seleccionados se reunieron en Los Ángeles para discutir los guiones que presentaron al programa con escritores, directores y productores de renombre. Entre los mentores destacan Ryan Murphy, el genio detrás de “American Horror Story” en Netflix, y su coescritora en la serie, Crystal Liu. También participa Mike Flanagan, otro colaborador habitual de Netflix conocido por sus películas de terror lentas pero aterradoras como The Haunting of Hill House y Hush.

“Siempre he amado el terror y reconocí que había una oportunidad para crear un nuevo canal de apoyo para los creativos que trabajan dentro del género”, dijo Kimberly Steward, fundadora de K Period Media, en un comunicado. “No pude imaginar un socio más prolífico y aditivo para un programa de terror que Jason y Blumhouse, y fue un honor cuando aceptó unirse a nosotros en la creación de esta beca”.

Los guiones seleccionados incluyen Rot, del escritor canadiense queer Geo Bradley, la historia de un hombre antisocial con trastorno obsesivo-compulsivo que se convierte en limpiador de escenas del crimen y cae en un estado mental aterrador. Meg Swertlow fue seleccionada por No Overnight Parking, una película de terror de acosadores sobre una chica mala reformada que queda atrapada en un estacionamiento con un asesino. Lunaria es un guion en desarrollo de Myung Joh Wesner sobre un fantasma que acecha una base lunar. Pero tal vez la adición más intrigante al programa es Chelsea Gonzalez, una actriz y escritora que protagonizó el proyecto de Blumhouse, Ouija: Origin of Evil. Su película, Women in Jeopardy, sigue a una mujer sin nombre atrapada en un ciclo interminable de asesinatos similar a Groundhog Day, desesperada por encontrar una salida. Se une a dos víctimas con las que se encuentra y se une a ellas para escapar.

Este es solo el comienzo de lo que esperamos sea una serie de becas de escritura de guiones de terror. Así que, si tienes una gran idea para una película de terror, prepárate para pulir tu guión y estar atento a las próximas solicitudes en el sitio web del Sundance Institute en 2024.