Blossoms está por lanzar su nuevo material discográfico, pero poquito antes nos comparte un adelanto más con video oficial. Esto es If You Think This Is Real Life, un video grabado en Liverpool y donde sólo nos levantan las ganas de ver a la banda en vivo.

If You Think This Is Real Life fue grabado en Parr St Studios y lo dirigió Michael Holykand. En este vemos a la banda tocando en una íntima sesión de estudio acompañados de coristas que le dan un estilo retro a la canción, estética que se refuerza con el formato del video y el vestuario de todos los que aparecen en pantalla.

Este último sencillo formará parte de Foolish Loving Spaces, su nuevo álbum que se estrena este viernes vía Virgin EMI. If You Think This Is Real Life fue producida por James Skelly y Rich Turvey y ya está disponible en todas las plataformas de escucha para que la agregues a tus playlists.

Actualmente, Blossoms ya anunció las primeras fechas para promocionar este álbum. Tocarán el 17, 18 y 19 de marzo en el The O2 de Londres y el 28 de marzo en la Arena de Manchester.

Adelántate un poco y escucha el resto de los sencillos que ya han estrenado de este, su tercer álbum de estudio.