Ahora sí nuestros artistas favoritos nos están dando buen material para dejar de lado los aburridos villancicos y ponerle estilo a la Navidad. Y tal es el caso de Blossoms.

Después de que en redes sociales la banda originaria de Stockport, Inglaterra diera indicios de que algo sobre las festividades decembrinas venía en camino, finalmente se anunció que se trata de un especial vinyl de siete pulgadas con dos canciones navideñas que ha sido titulado Christmas Eve (Soul Purpose) / It’s Going To Be A Cold Winter.

La grabación de “Christmas Eve (Soul Purpose)” se realizó entre los estudios Parr Street en Liverpool y Hitsville Stockport, contando con la ayuda de Skelly y Rich Turvey, quienes se encargaron de producirlo. Mientras que para “It’s Going To Be A Cold Winter”, los chicos de Blossoms fueron quienes se encargaron solos de grabarla y producirla.

Además de que para este nuevo proyecto, la banda también tuvo como invitados al coro de su ciudad natal, Stockport, Junior Voices Choir. Y en cuanto al artwork, Ian Skelly de The Coral fue quien lo diseñó.

Christmas Eve (Soul Purpose) / It’s Going To Be A Cold Winter ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El vinyl se tiene planeado llegue hasta el próximo 11 de diciembre pero igual ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tampoco olvides que mañana Blossoms estrena en YouTube y Amazon Prime Video su nuevo documental, Back To Stockport.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.