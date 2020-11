Blossoms acaba de anunciar que en unos días lanzarán su nuevo documental titulado Back To Stockport. Y como adelanto la banda nos compartió un primer teaser.

El documental fue hecho por el amigo de la banda, Charlie Watts y según se reveló, este se enfocará en el concierto que dieron en el Edgeley Park en su tierra natal, Stockport, en junio de 2019, hasta ahora el show más grande que han realizado. Además de que se narrará la travesía de Blossoms desde que eran amigos de la infancia, el inicio de la banda, sus álbumes número uno, los tours mundiales y las nominaciones que tuvieron en los BRIT Awards y Mercury Music Prize.

Back To Stockport estará conformado por material nunca antes visto de la agrupación y especiales entrevistas con los integrantes. Así como también se incluirán clips del show en Edgeley Park de canciones como “Your Girlfriend”, “My Favourite Room”, “There’s A Reason Why (I Never Returned Your Calls)” y “Blow”.

Y hablando sobre este nuevo proyecto, Blossoms comentó: “Hemos trabajado con Charlie de forma intermitente desde que la banda comenzó realmente, así que cuando surgió la oportunidad de hacer algo juntos en torno al show de bienvenida en Stockport, aprovechamos la oportunidad.”

“Creemos que realmente capturó el espíritu de la banda, y siendo un amigo, pudo obtener los momentos naturales que normalmente no ves en el documental de una banda. ¡Nos encanta la película y esperamos que a ustedes también!”, continuaron.

Back To Stockport de Blossoms se planea llegue a Amazon Prime Video el próximo 8 de noviembre. Mientras que un día antes los fans podrán ver el documental completo a través del canal de YouTube de la banda durante un periodo de 24 horas a partir de las 8 p.m. (GMT).

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.