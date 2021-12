Brighton en Inglaterra es un lugar que vive del turismo y por añadidura de la fiesta total; en sus antros y bares tiene que sonar música ruidosa y potente. En ese contexto es que Laura-Mary Carter y Steven Ansell formaron Blood Red Shoes y con la estructura instrumental mínima: Ella en la guitarra y él en la batería; los dos cantarían.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y lo que son las cosas; ellos pensaron que Blood Red Shoes era algo pasajero y resulta que ya van para su sexto álbum y con gran energía acumulada. Ya no falta tanto para que el 14 de enero del año que viene arribe Ghosts on Tape.

El dueto quiere que no vayamos poniendo en sintonía con lo que vendrá, es por ello que ya han compartido “I am not you”, que destaca desde su inició por una guitarra abrasiva y áspera; más tarde sentiremos que la batería trae algún efecto, pero lo importante está en el estallido de fiereza que le da identidad esta nueva canción de Blue Red Shoes.

Para dar un soplo de aire fresco al sonido ya conocido, le han agregado una línea de sintetizador a “I am not you”, que no le resta ni un ápice de agresividad, sino que le aporta textura. Este primer avance del sucesor de Get Tragic (2019) nos deja entender que los Blood Red Shoes están más fuertes que nunca, que suenan salvajes y con ganas de destrozarlo todo.

Tracklist de Ghost on Tape (las altas y bajas las colocó la propia banda)

COMPLY

MORBID FASCINATION

MURDER ME

(i’ve been watching you)

GIVE UP

SUCKER

BEGGING

(you claim to understand)

I AM NOT YOU

DIG A HOLE

I LOSE WHATEVER I OWN

(what have you been waiting for?)

FOUR TWO SEVEN

