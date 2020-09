Dev Hynes, o mejor conocido como Blood Orange, se unió con la productora 박혜진 Park Hye Jin para lanzar un nuevo sencillo colaborativo titulado “CALL ME (Freestyle)”.

Este track viene con la característica voz de Hynes sobre una melodía que interpola la pista de Park, “Call Me”, lanzada en 2018. Además de que el estreno de esta colaboración lo acompañaron por un video dirigido y grabado por el mismo Dev Hynes en marzo de este año.

El clip solamente muestra un paseo en bicicleta que tuvo Dev durante la noche por la ciudad de Nueva York. Chécalo a continuación:

“CALL ME (Freestyle)” llegó tras el estreno del segundo EP de Park, How Can I, lanzado Justo a inicios de este año. Mientras que de parte de Blood Orange, la última movida que había tenido fue su participación en “We Will Always Love You” de The Avalanches, canción que aparecerá en el próximo material discográfico del dúo que llevará el mismo nombre.

Igual este nuevo track entre Blood Orange y 박혜진 Park Hye Jin ya puedes encontrarlo en todas las plataformas digitales.

Fotos de portada vía: Facebook Blood Orange/ Facebook 박혜진 Park Hye Jin.