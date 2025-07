Blonde Redhead suma un coro y maximiza su experiencia musical

Una de las maravillas del arte es que se conserve como algo que se deba a la apreciación; me parece bien abogar en contra del pensamiento único y la estandarización, porque quizá haya quien no valore la capacidad de un artista por reinventar y oxigenar su obra. De mi parte, todo mi respeto para el trío neoyorquino Blonde Redhead y su nuevo álbum The Shadow of the Guest.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Recientemente, he podido constatar lo evocador e inspirador que resulta la música coral para el indie y el rock, y no lo es menos ahora para el dreampop.

Nadie lo ha dicho, pero en este proceso el barrio también resulta crucial; Blonde Redhead son vecinos de Brooklyn y allí se toparon con su coro juvenil y tras escucharlo decidieron convocarlo para redimensionar algunas canciones de su disco pasado, Sit Down for Dinner del 2023.

A este respecto también es importante mencionar que no es la primera vez que el Brooklyn Youth Chorus incursiona en el mundo del indie. Ya en 2020 otros brooklynianos los invitaron; el dueto Wye Oak grabó con ellos el espléndido EP No Horizon.

Quizá Blonde Redhead lo escucharon, tal vez asistieron a una presentación del coro, el asunto es que The Shadow of the Guest arranca casi desde el silencio con “Rest Of Her Life”, que sencillamente eleva el espíritu, al igual que lo hacen “Before”, “Via Savona” y “Coda”, que es una derivación de “For the Damaged Coda, que se convirtió e n un inesperado hit tras aparecer en la famosa serie animada Rick and Morty.

La gran sorpresa de esta entrega consiste en que este mismo tema se convierte en “Oda a Coda”, con la participación de los mexicanos Yamil Rezc (productor) y Fernando De Santiago en la trompeta; en su nueva versión este instrumento lleva la pauta y, por supuesto, que para oídos anglo pues todo suena a mariachi.

Este trabajo se completa con otras 3 canciones: “Kiss Her Before The Snow Melts”, “Good Morning Sunshine” y “Good Night Til Tomorrow”, mismas que abordaron dándoles un toque experimental pensando en lo inmersivo y que produzcan un efecto físico en el escucha, algo de lo que habla la vocalista, Kazu Makino: “El álbum comenzó como una banda sonora que produje para el desfile de modas de mi amiga más cercana, Isabel Marant. A menudo le pongo mis primeras maquetas y cosas que estoy creando, y le dije que quería hacer ASMR usando partes y fragmentos de nuestras canciones”.

Blonde Redhead se han esforzado en dar un nuevo cariz a su repertorio y el resultado nos hace pensar que les importa mucho el ofrecer una especie de masaje para el espíritu, ya que la propia Kazu pasó por un momento de tristeza profunda tras la muerte de su caballo y fue la música el vehículo terapéutico que le ayudó a salir adelante.

A fin de cuentas, The Shadow of the Guest ofrece una experiencia litúrgica y metafísica.

