Tom DeLonge acaba de darle el adiós definitivo a su etapa como miembro de Blink 182, ya que acaba de vender su parte de los derechos de las canciones de la banda a la empresa Hipgnosis Songs.

DeLonge fue el guitarrista y voz principal de la banda de pop punk de 1992 a 2005 y luego de 2009 a 2015, y participó en la creación de siete álbumes de estudio. El motivo no es claro, pero el músico declaró que esta era una oportunidad no sólo para celebrar su pasado, sino también para seguir creando música por varias décadas más.

Hipgnosis Songs anunció que adquirió los derechos de 157 canciones. También reconocieron a Blink 182 como una banda seminal para toda una generación y le dio la bienvenida a su catálogo.

Ellos tenía el coraje, la energía, el humor y, más importante, tenían increíbles canciones y Tom está en el centro de esto.

Los discos que ahora forman parte de Hipgnosis Songs son:

Cheshire Cat (1994)

Dude Ranch (1997)

Enema of the State (1999)

Take Off Your Pants and Jacket (2001)

Blink-182 (2003)

Neighborhoods (2011)

Dogs Eating Dogs (2012)

Otras bandas que forman parte de su catálogo son Kaiser Chiefs, The-Dream y Brendan O’Brien.

En sus casi 30 años de trayectoria, Blink 182 ha vendido 13 millones de álbumes en Estados Unidos y alrededor de 50 millones más alrededor del mundo, hasta ahora.

En septiembre del año pasado la banda editó su último álbum, Nine.

La foto de portada fue tomada del Facebook oficial de la banda.