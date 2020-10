Durante una charla que tuvo en el podcast de Chris Demakes, Mark Hoppus habló sobre el origen del éxito de Blink-182, “What’s My Age Again?”, y reveló que su intro está inspirado en Green Day.

Según mencionó Hoppus, él “sólo estaba escribiendo una canción divertida” y reveló que para escribir el riff del inicio se inspiró en “J.A.R.”, canción que Green Day hizo para el soundtrack de la película de 1995 Angus.

“Hay una canción de Green Day llamada ‘J.A.R.’ en la banda sonora de Angus y comienza con esta introducción de bajo que es realmente genial. Estaba jugando con la guitarra tratando de aprender eso. Arruiné un poco la progresión y la toqué incorrectamente y pensé: Oh eso es un poco genial…”, explicó Mark Hoppus.

Y agregó: “Esa fue la base del riff del inicio de ‘What’s My Age Again?’: Yo tratando de aprender a tocar ‘J.A.R.’ en la guitarra y estropearlo y se me ocurrió algo que me gustó y que era diferente a eso.”

“What’s My Age Again?” de Blink-182 apareció en el álbum Enema Of The State, estrenado en 1999. Mientras que “J.A.R.” de Green Day fue grabada durante las sesiones de Dookie pero sólo fue lanzada como parte de su colección de grandes éxitos International Superhits!

Te dejamos a continuación el episodio completo de Chris Demakes a Podcast. La plática sobre el origen de la canción la puedes escuchar a partir del minuto 18:45.

Fotos de portada vía Facebook Green Day/ Facebook Blink-182.