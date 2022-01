Una abuelita baterista ha publicado un cover de “What’s my age?” de Blink-182 junto con un especial mensaje para Travis Barker.

Dorothea Taylor, una abuelita que durante 58 años se ha encargado de perfeccionar sus dotes en la batería y de transmitir su conocimiento mediante clases privadas, llegó esta semana a YouTube con una poderosa interpretación del clásico noventero de Mark Hoppus y compañía.

“Nunca se es demasiado viejo, ni demasiado joven para comenzar a tocar la batería. Probablemente nunca hubieras esperado que alguien como yo siguiera el juego de Blink. Aprendí mis rudimentos a lo largo de los años y pude incorporar y comprender lo que estaba tocando Travis”, dice Dorothea al final del video.

Pero, la cosa no paró ahí, ya que la talentosa abuelita también aprovechó la ocasión para retar a Travis Barker, baterista de Blink-182, a un duelo en la batería. “Así que… Travis, ¿estás viendo? ¿Qué tal una batalla de batería?”, agregó.

Taylor, quien es apodada “La madrina de la batería”, llegó a la fama total el año pasado a través de la plataforma de TikTok, con 21 millones de visitas registradas en ese momento para recibir una lección sobre cómo tocar dobles.

Sin embargo, previo a esto, la abuelita baterista ya se había vuelto viral en enero de 2020 por el cover que hizo de “Down with the sickness” de Disturbed, que hasta el momento cuenta con 15 millones de visitas en YouTube, y tiempo después por su interpretación de “Ain’t it fun” de Paramore, la cual incluso fue aprobada por la vocalista de la banda, Hayley Williams.

Esperamos pronto tener respuesta de parte de Travis Barker y ver ese duelo que seguro se va a poner bastante interesante.

Foto de portada vía YouTube.