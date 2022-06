¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace… Nah, ¿eso qué? Difícilmente algo que venga de la Biblia vale la pena pero sirva la frase para ilustrar asombro, excitación, alabanza, regocijo. Y en #SangredeMetal no se acostumbran los adjetivos, pero la idea detrás de esa decisión es un poco como las dietas, de vez en cuando se vale algún exceso. Y no es para menos, ¡Blind Guardian está de regreso!

TXT:: Luis Jasso

Cierto es que nunca se fueron. También que las reseñas de discos como A Night at the opera, A twist in the myth, At the edge of time y Beyond the red mirror son muy buenas y que incluso el exceso de Legacy of the dark lands fue recibido relativamente bien; pero no se puede negar que la banda tenía una deuda con su pasado, con discos como Somewhere far beyond e Imaginations from the other side, con ese speed power metal que los llevó al estrellato en primer lugar.

Si bien el nuevo disco (The god machine) saldrá hasta septiembre, los tres sencillos liberados, y especialmente el primero (“Deliver us from evil”) y el tercero (“Blood of the elves”) son una bocanada de aire cuasi helado en un día de estos de a 30 grados centígrados que nos tocan casi diario. Al parecer la banda entendió que la parte bombástica y con elementos orquestales ya cumplió su ciclo y hasta el momento decidieron volver a la violencia melódica del doble bombo a toda velocidad, los riffs contundentes y también frenéticos, sin adornos.

“Blood of the elves”, por ejemplo, tiene toda la vibra de Somewhere… e Imaginations…, parece un tema que podría haber sido creado en esa época aunque con una mejor producción. Es un mazazo de contundencia metalera. La música va acorde con el discurso que han manejado de colocar el disco entre los más pesados que ha hecho la banda hasta ahora. En ocasiones ese lugar común genera expectativas altas pero el resultado final no va acorde con el revuelo. Con Blind Guardian parece que no será el caso.

Este sencillo ni siquiera es un paso en la dirección correcta, ¡es el puto camino a seguir! Recordemos que Blind Guardian explotó en el mundo cuando el metal era mercadotécnicamente irrelevante (el grunge era el Rey); y sin embargo los alemanes establecieron su marca registrada de metal veloz, melódico y contundente. Hoy, cuando todo el mundo busca lo sinfónico y orquestal, parece que el Guardián Ciego abrió los ojos y alcanzó a ver nuevamente su propia luz. ¡Altamente recomendable!