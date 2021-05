Bleachers compartió el videoclip oficial de su más reciente sencillo “Stop making this hurt”, adelanto del nuevo álbum de estudio que está por lanzar.

Hablando del track, en un comunicado de prensa Jack Antonoff comentó: “‘Stop making this hurt’ es lo que obtenemos cuando no se nos permite ir a tocar para nuestra gente. Es una línea que había estado sonando en mi cabeza durante años.”

“Caí en un lugar oscuro tras una pérdida y luego comencé a tener ese sentimiento de rabia hacia la depresión, que es cuando sabes qué hay una salida. Comencé a mirar a las personas cercanas a mí en mi vida y a encontrar todas las formas que evitan rompernos en el camino”, agregó.

Y haciendo énfasis en el coro, Antonoff explicó: “La pandemia llegó y metí a la banda en una habitación y tocamos como si nunca fuéramos a volver a hacerlo. En ese momento adquirió otro significado. Me encontré golpeando la puerta de la siguiente fase de mi vida y abrir trae toda la oscuridad del pasado y lo que te sostiene.”

El videoclip de “Stop making this hurt” fue dirigido por Carlotta Kohl, con Antonoff apareciendo bailando eufóricamente dentro de una cafetería estadounidense al estilo de los años ochenta. El track ya también se encuentra disponible en plataformas digitales.

Ésta canción formará parte del nuevo álbum de estudio de Bleachers, Take the sadness out of saturday night, el cual se tiene planeado vea luz el próximo 30 de julio a través de RCA Records. Pre-ordénalo dando click aquí.

Foto de portada vía YouTube.