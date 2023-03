Desde que inició el 2023, la agrupación danesa conformada por Buster Jensen, Jonas Holst Schmidt y Soren Buhl Lassen, se han dedicado a compartirnos nueva música. Primero fue “Crush” y tan sólo dos semanas después llega “Mood”, un hermoso, emotivo y profundo sencillo sobre la ansiedad.

“‘Mood’ es sobre sentarse en la mesa del desayuno con tus seres queridos y tratar de ocultar el ataque de ansiedad que se retuerce en ti; debes ser abierto al respecto, todos dicen eso, pero ¿realmente puedes hacerlo?”, explica Jonas Schmidt sobre esta canción que encuentra a los de Blaue Blume creando una delicada pista que hace brillar la voz de Jonas.

“¿Quién crees que eres? Estás cansado de hablar sobre este tipo de sentimientos, estás tan cansado de escuchar sobre ellos, los sentimientos de todos. Pero están ahí y llenan la mente de muchas personas en estos días. Todavía ocupan mucho espacio en ti, todavía te preguntas por qué, pero no obtienes la respuesta, siempre será así. Tal vez deberías mantenerlo adentro, lidiar con eso tú mismo, no dejar que otros se preocupen por ti: come tu desayuno, mira hacia arriba, sonríeles”, agrega Schmidt.

La nueva canción de Blaue Blume ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Además, su estreno se acompañó de un videoclip que puedes checar a continuación: