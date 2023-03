Basada en el libro Perdiendo la señal: El espectacular auge y caída de BlackBerry, de Sean Silcoff, este largometraje será un profundo vistazo a la historia del dispositivo móvil que cambió completamente la forma en la que las personas se comunican y abrió paso a una industria que hoy en día es liderada por equipos como el iPhone. Aunque en comparación con otros proyectos cinematográficos de tecnología, este probablemente sea menos tedioso y con un toque de comedia.

Por lo que se puede ver en el tráiler, BlackBerry abordará todo: desde sus orígenes como una loca idea de estudiantes universitarios y sus días de gloria hasta su caída y derrota ante la tecnología touch de Apple y Android. En el proceso, tendremos la oportunidad de conocer un poco más Mike Lazaridis y Jim Balsillie, ex codirectores ejecutivos de la firma canadiense Research in Motion.

BlackBerry estará protagonizada por Glenn Howerton (It’s always sunny in Philadelphia) y Jay Baruchel (This is the fin). Su estreno está programado para llevarse a cabo el 12 de mayo en Estados Unidos, mientras que para el resto del mundo aún no se tienen detalles sobre si también llegará a las salas de cine o se tratará de un lanzamiento en streaming.

Checa el tráiler a continuación: