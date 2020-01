Black Swan es el nombre de un nuevo proyecto de Hard Rock sustentado con el amplio pedigree rockero de sus miembros: Robin McAuley (McAuley Schenker Group o MSG) en la voz; Rob Beach (Winger, Whitesnake) en la guitarra; Jeff Pilson (Foreigner, ex Dokken) en el bajo y Matt Starr (Ace Frehley, Mr. Big) en la batería. Juntos han creado esta banda y tienen listo un disco debut, mismo que verá la luz del día el próximo 14 de febrero gracias al sello Frontiers Music.

“Shake the world” es el primer sencillo de Black Swan y ofrece un poderoso y compacto Hard Rock que, más allá de la suma de sus integrantes y su importancia individual, se muestra como un proyecto bien conjuntado capaz de hacer un disco que puede sacudir al mundo.

Cuenta la historia que la génesis de Black Swan sucedió tras una charla entre Jeff Pislon y Serafino Perugino, el presidente del sello discográfico, en la cual ambos hablaban de la enorme capacidad vocal de McAuley que no ha sido del todo valorada. El italiano quería un proyecto en el cual no sólo destacara esa voz, sino que ofreciera además una columna vertebral de soporte que llevara el sonido a la estatura de un rascacielos. Así fue como todo comenzó, después se integraron los restantes dos músicos quienes pronto comenzaron a intercambiar ideas musicales hasta que éstas dieron vida a once temas que conforman un sonido muy fresco, muy pesado pero ampliamente melódico. No suena a Dokken ni a Winger ni a una combinación forzada sino a un animal nuevo y potente.

Por ejemplo, dice Jeff Pilson que el coro de una de las canciones lo escribió en un piano justo después de ver la película Bohemian Rhapsody, así que, según él, “tiene por ejemplo cierto toque tipo Queen”. Por lo pronto, para darse una idea y descubrir si lo que se comenta de la banda es cierto o no, está disponible el primer sencillo, precisamente sobre el tema que da nombre al disco. Ahí cada escucha podrá decidir si estos cuatro titanes del Hard Rock lograron algo especial o no. Como es costumbre en los lanzamientos de Frontiers, “Shake the world” estará disponible en vinil y CD en cuanto a los formatos físicos, pero también en formatos y plataformas digitales