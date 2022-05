Black Midi ha confirmado la fecha de estreno de su próximo álbum de estudio y, como adelanto, estrenó el sencillo “Welcome to hell”.

La agrupación está más que lista para llevarnos a un inframundo en el que el post-punk es la compañía ideal. Según informó Black Midi en un comunicado, su nuevo disco llevará de titulo Hellfire y tratará de un tipo de pieza conceptual, desenvolviéndose en temas como el dolor, la pérdida y la angustia.

Este material disco, que fue escrito y grabado durante la pandemia, encuentra a la banda en “un balance perfecto” entre lo que fue el melódico Cavalcade (2021) y su brutal disco debut Schlagenheim (2019). “Si Cavalcade fuera un drama, Hellfire es como una película de acción épica… No creo en el infierno, pero toda esa locura del viejo mundo es genial para las canciones”, explicó el vocalista del combo Geordie Greep.

Hellfire estará conformado por historias detalladas en primera persona. Ejemplo de esto es su primer sencillo“Welcome to hell”, una épica canción en donde vemos a Greep asumir el papel de un conmocionado soldado militar nihilista. “Bullets were made for men like you: The impotent idiots god forgot”, narra Geordie con su peculiar voz.

El siguiente elepé de Black Midi se estrenará el 15 de julio a través de Rough Trade Records. Por ahora, ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí y escuchar “Welcome to hell” en tu plataforma digital favorita.

Checa el video oficial dirigido por Gustaf Holtenas:

Foto de portada vía YouTube

