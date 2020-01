La semana pasada veíamos el beef entre Stormzy y Wiley a través de una serie de diss tracks que pasaron de criticar la música que hacen, para luego insultarse como personas y al final hasta embarrar a sus familias.

Ahora, Black Midi le ha entrado al juego de la críticas vía singles ya que lanzó un tema a través de su Soundcloud titulado “ded sheeran (ed sheeran send) part 1” en el que critica a Ed Sheeran, sus canciones, su manera de hacer música y hasta su forma de vestir.

Ed Sheeran sucks / you sellout ginger prick / your music is doodoo, believe me man we don’t need you.