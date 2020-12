Black Midi ha compartido dos nuevos covers navideños para recaudar fondos para The Windmill en Brixton, “Jingle Bell Rock” y “What Christmas Means To Me“.

La banda inglesa de post-punk ha compartido sus versión de los clásicos de Bobby Helms de 1957, “Jingle Bell Rock” y “What Christmas Means To Me“, que ha sido realizada por múltiples artistas a lo largo de los años, incluido Stevie Wonder.

Todas las ganancias de las canciones se destinarán al crowdfunder de The Windmill para ayudar a mantener abierto el lugar; el cual ha sufrido económicamente durante la pandemia de coronavirus.

“Grabamos un par de versiones de nuestras canciones navideñas favoritas en nuestra sala de ensayo y luego agregamos algunas campanas y silbidos en casa”, dijo la banda. “Por lo general, hacíamos algunos shows divertidos únicos en el Windmill en esta época del año, así que espero que esto sirva para llenar el vacío”.

A principios de este mes, Black Country, New Road y Black Midi participaron en un concierto colaborativo para recaudar fondos para The Windmill en Brixton. En esta transmisión en vivo se dejo ver a los integrantes tocando covers; canciones originales y mucha improvisación. Puedes escuchar los covers navideños aquí.

Foto tomada de Facebook