México, 130 millones de personas, varios miles de micro cosmos dentro de un mismo universo; uno de ellos: la escena del metal. Hoy, el punto es destacar un logro importante de una banda que si bien no está conformada por mozalbetes recién salidos de la secundaria, sí es un proyecto joven, con apenas un par de años de existencia: Black Mask.

TXT:: Luis Jasso

Black Mask es un combo que cuenta con cinco músicos: Isaac Wild (Eagle Knight, ex Voltax) y Andy Slaughter (Venemous, ex Ancesthor) en las guitarras, Philthy Lynott (ex Asphyxer, ex Cöuntess) en el bajo, Omar Caballero (Venemous, ex Cöuntess) en la batería (aunque cabe destacar que en el demo Warriors of the night de 2020 la batería la grabó H. Evilstick, actualmente bajista en Voltax) y Liz “Riot” Javier en la voz.

La combinación de músicos, desde las edades hasta el tipo de bandas en las que tocan y han tocado, de entrada es interesante. Juntos han creado un combo de heavy metal vieja escuela: viven y mueren con el riff como arma principal, y motivo central, de cada canción; un trabajo sólido en la base rítmica que no se queda nada más en acompañar, sino que también brilla, que permite que luzcan los solos de guitarra; y una voz fresca, limpia y potente, con buena entonación y dominio del inglés. Su demo está disponible en diversas plataformas para que cada quien consolide su propia idea sobre el quinteto, pero…

Se dio a conocer que la banda será una de las nueve que conformarán el primer tributo formal a Diamond Head, acompañando a bandas estadounidenses y canadienses así como una sueca, una polaca y una italiana. El disco se llama Are we evil?, fue producido y masterizado por Bart Gabriel (fundador de Skol Records y encargado de producir, masterizar o remasterizar discos de decenas de bandas como Cirith Ungol, Satan, Sabbat, Sortilege) y estará disponible a principios de 2022 mediante Iron Oxide Records (digital y CD) y Lost Realm Records (vinil).

El disco, si bien no es curado ni producido por Diamond Head, sí cuenta con el aval y el “enhorabuena” de Brian Tatler, fundador de la banda y uno de los padrinos del llamado new wave of britsh heavy metal. Es un gran logro para Black Mask y una de esas oportunidades de que el mundo conozca a la banda, más allá de lo que pueda pensar la nefasta policía anti escena mexicana.