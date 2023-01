Black Eyed Peas demandan a marca de juguetes por plagio

Primero lo primero… Poopsie Slime Surprise son unos juguetes provenientes de la compañía MGA, la cual muchos reconocen por ser la responsable de las Bratz. El concepto de estos muñecos es bastante simple y peculiar: son unicornios que si les aprietas un botón que tienen en el vientre comienzan a hacer movimientos de baile para luego proceder a hacer popo, y no se trata literal de excremento, sino de una especie de espuma.

Bien, pues resulta que al equipo detrás de estos muñecos se le ocurrió hacerle promoción con un videoclip musical en el que los unicornios aparecen interpretando el tema “My poops”. Si bien en un inicio la canción no tiene parecido con el éxito de los Black Eyed Peas “My humps”, en la parte del coro, como ya lo puedes imaginar tan sólo con leer su título, sigue la misma línea que el de la agrupación.

“My poops, my poops my poops my poops”, cantan los unicornios. “Whatcha gonna do with all that poop, all that poop / I drive my parents crazy, I do it every day / I drive these brothers crazy, I do it on the daily”, continúan en un tono muy similar al que usa Fergie en “My humps”.

El parecido es innegable, por lo que la editora de música de los Black Eyed Peas, BMG Rights Management, ha decidido demandar a los creadores de Poopsie Slime Surprise. Según se informó, BMG alega que los juguetes le han ganado a MGA decenas de millones de dólares y que la compañía ignoró las advertencias de cese y desistimiento, por lo que ahora con su demanda piden 10 millones de dólares por daños y perjuicios.