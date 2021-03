Dwayne Johnson es de los actores más populares en Hollywood hoy por hoy, el actor ha sido parte de grandes cintas y franquicias de acción por lo que verlo en alguna película de superhéroes solo era cuestión de tiempo.

Dwayne o mejor conocido como “The Rock” protagonizará a uno de los villanos más fuertes que hay dentro del DCEU, Black Adam. La historia con este personaje se remonta desde el 2009, donde se supo que el actor sería este antagonista; luego en el 2014 se anuncio la película y en el 2017 por fin salió a la luz que Black Adam no seria parte de Shazam y que contaría con su propio filme.

¿Pero quien es Black Adam? Este personaje es la contraparte de Shazam con un origen milenario que fue desterrado de la tierra por sus terribles acciones para después volver corrompido y convertirse el eterno rival de Shazam; sus poderes provienen de deidades egipcias siendo invulnerable a ataques físicos, tener una fuerza extraordinaria, al igual que súper velocidad y un gran control sobre el rayo.

Johnson ha dejado muchas veces en claro la gran pasión que tiene por ser Black Adam en la gran pantalla y aunque la cinta ha presentado significantes retrasos esto no ha desanimado para nada al actor, quien recién publico un video del guion donde dice que la producción comenzará finalmente con su rodaje en unas tres semanas donde aprovecho para dar una advertencia al MCU y al DCEU:

“Yo quería mostrar la primera página del guion, la cual veo cada vez que lo abro. He memorizado esas palabras por años y años, pero les va a dar un ejemplo sobre quién es Black Adam. Quién es para el mundo del Universo de DC, pero también, yo pienso, quién es Black Adam en el mundo de los universos de superhéroes y punto. Y eso es el Universo de DC, pero también incluye al Universo de superhéroes de Marvel. No estoy diciendo que vaya a haber un crossover. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no es no me importa a mí y tampoco le importa a Black Adam: Todos están advertidos, sin importar que sean parte del Universo de DC o del Universo de Marvel. Todos están advertidos”

Crédito foto de portada: DC