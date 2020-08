Pronto veremos a Björk regresar al mundo al mundo cinematográfico. Ya que se ha anunciado que la exitosa cantante forma parte del elenco de The Northman, el nuevo filme del director Robert Eggers.

La noticia se dio a conocer debido a que el cast de la película fue filtrado a través de unas Instagram Stories. Mismo que posteriormente se hizo visible en un perfil de IMDb, confirmando que Björk interpretará un personaje llamado “The Slav Witch”.

Entre las personalidades con las que contará este nuevo filme se encuentran también Nicole Kidman, Bill Skarsgård y su hermano Alexander Skarsgård y Claes Bang. Así como también se incluirá a Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy y Ralph Ineson, quienes ya antes habían trabajado en otras películas con Eggers.

BJÖRK IS IN ROBERT EGGERS' THE NORTHMAN (via https://t.co/OpFUcaQZt8) pic.twitter.com/ewxPEXU0cd — Erik Anderson (@awards_watch) August 19, 2020

Mientras que respecto a la trama, se reveló que tratará sobre una venganza vikinga ocurrida en Islandia en el siglo X. Siendo todo estos los únicos detalles que hasta el momento se tienen respecto a la nueva producción de Robert Eggers, reconocido por su trabajo en The Lighthouse y The Witch.

La participación de Björk en The Northman será la primera actuación que la compositora tiene desde que en el 2000 formó parte de Dancer In The Dark de Lars Von Trier. Así que es de esperarse que sea algo épico.

Foto de portada tomada del Facebook de Björk.