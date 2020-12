Björk compartió una nueva versión de la canción “Sonnets“. La interpretación a capella se estrenó por primera vez en vivo durante el Cornucopia Tour de Björk.

Como muchos artistas islandeses antes que ella, Björk pasó gran parte de su adolescencia cantando como parte del renombrado Coro Hamrahlid. Las cosas ahora han cerrado el círculo, ya que el artista experimental ha contribuido al próximo álbum del coro, Come and Be Joyful.

Los dos actos han colaborado específicamente en una nueva versión de “Sonnets“, originalmente extraído del álbum de 2004 de la artista, Medúlla. Esta interpretación a capella completamente reelaborada se estrenó por primera vez en vivo por el coro durante el fascinante Cornucopia Tour en 2019, pero no se ha lanzado al público hasta hoy.

þorgerður es una leyenda en Islandia y ha guardado el optimismo y la luz en los tiempos tumultuosos de la adolescencia ”, elogió Björk al líder del coro en las redes sociales. “También ha alentado y encargado docenas de música coral de todos los compositores más destacados de Islandia durante más o menos medio siglo”.

Come and Be Joyful, que también presenta una reinvención asistida por Björk del corte de Biophilia “Cosmogony”, sale a la venta el 4 de diciembre a través del sello discográfico One Little Independent Records.

Foto tomada de Instagram