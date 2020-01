Inspirados en el nuevo y brillante look de Harley Quinn, estos nuevos tenis de Birds of Prey en colaboración con Puma, no pueden faltar en tu colección.

Estamos a solo un par de semanas para que la nueva película de DC se estrene. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn es la nueva película protagonizada por la ex-novia del Joker y que junto a un nuevo equipo de poderosas mujeres, defenderán Gotham City de Roman Sionis, mejor conocido como Black Mask.

Algo que ha llamado mucho la atención de esta nueva película es la estética. Con un enfoque oscuro que gracias a Harley se torna super colorido y brillante es que se inspiraron para crear y diseñar estos nuevos tenis basados en la protagonista de la película.

DC, en colaboración con Puma y la ilustradora Jen Bartel, se pusieron de acuerdo para lanzar estas zapatillas súper coloridas. Este par está repleto de detalles, tiras holográficas que hacen referencia a la chaqueta de Quinn, un colorido forro interno que encapsula la esencia del personaje, estoperoles y detalles en amarillo que resaltan la estética y el look. Estos tenis lo tienen todo.

Hasta ahora no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de estas zapatillas, se sabe que saldrán a la venta exclusivamente en Foot Locker .

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn se estrenará el próximo 6 de febrero. Ve el tráiler a continuación.