El futuro de Harley Quinn y Birds of Prey parece empezar a tomar forma y ahora, Cathy Yan ha hablado sobre su deseo de incluir a Poison Ivy a la secuela.

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn está pasando por su primer fin de semana y aunque en materia de recaudación no le está yendo del todo bien, eso parece no importarle a la directora de la cinta, Cathy Yan, ya que ha externado sus planes a futuros con este equipo de poderosas mujeres.

Fue en una entrevista con el portal The Wrap que la directora de Birds of Prey, habló sobre lo que le gustaría ver a futuro en una posible secuela de dicha cinta. La directora rápidamente expresó sus deseos por ver a Poison Ivy en acción junto a Harley Quinn.

“Me encantaría ver a Poison Ivy y ciertamente me encantaría ver la relación entre Harley Quinn y Poison Ivy”.

Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Harley e Ivy es sumamente importante en los cómics. Estas “villanas” fuera de mantener una relación laboral, en diferentes ocasiones también las hemos visto teniendo relaciones sentimentales.

Otro factor es que Poison Ivy no ha tenido participación en el cine desde 1997 con la criticada y espantosa película de Batman y Robin, donde fue interpretada por Uma Thurman y que compartió créditos con el villano Bane y Mr. Freeze.

Por otra parte, Cathy Yan no es la única que quiere a Poison Ivy en una película. En diferentes entrevistas, Margot Robbie también ha externado su deseo por que su Harley Quinn conozca en el Universo fílmico de DC a la letal Poison Ivy.

“He estado insistiendo en una reunión con Poison Ivy durante mucho tiempo”, “Realmente he estado trabajando en ese ángulo durante mucho tiempo. Porque obviamente Ivy y Harley tienen una relación tan increíble, así que me encantaría explorar eso”.

Comentó Margot Robbie en una entrevista con CBR.

Esta idea no suena mal para nada, aunque tendremos que esperar un poco más para saber que sucederá con el futuro de Harley Quinn.